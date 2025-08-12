Transmissão de Fortaleza x Vélez: assistir ao vivo ao jogo hoje, 12

Transmissão de Fortaleza x Vélez: assistir ao vivo ao jogo hoje, 12Pela Libertadores, Fortaleza e Vélez duelam hoje, 12, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Fortaleza e Vélez se enfrentam hoje, terça-feira (12/08), às 19 horas (horário de Brasília), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão da ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming).
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo Fortaleza x Vélez
Terça-feira, 12 de agosto (12/08), às 19 horas (horário de Brasília)
Onde será Fortaleza x Vélez
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)