Transmissão de Fortaleza x Vélez: assistir ao vivo ao jogo hoje, 12

Pela Libertadores, Fortaleza e Vélez duelam hoje, 12, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Fortaleza e Vélez se enfrentam hoje, terça-feira (12/08), às 19 horas (horário de Brasília), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão da ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming).

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Fortaleza x Vélez

Terça-feira, 12 de agosto (12/08), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Vélez

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

