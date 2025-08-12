Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Jogo da Libertadores entre Fortaleza e Vélez é nesta terça-feira, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Fortaleza e Vélez se enfrentam hoje, terça-feira, 12 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Vélez: como chegam os times  

Para esta partida, Renato Paiva não poderá contar com os goleiros João Ricardo e Brenno, o atacante Moisés e o meia Pochettino, todos lesionados. O volante Matheus Pereira, peça importante no time titular, também deve ser baixa por conta de um desconforto na coxa.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

No lado argentino, o capitão e meio-campista Agustín Bouzat está no departamento médico e é desfalque certo. O chileno Diego Valdés — que chegou a negociar com o Fortaleza antes de fechar com o Vélez — também segue fora por lesão e ainda não estreou pelo clube. (Com Mateus Moura)

Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores

  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Fortaleza x Vélez

Terça-feira, 12 de agosto (12/08), às 19 horas (horário de Brasília).

Onde será Fortaleza x Vélez

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

