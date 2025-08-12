Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Veja onde assistir Fortaleza x Vélez, pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Fortaleza e Vélez se enfrentam hoje, terça-feira, 12 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Fortaleza x Vélez: como chegam os times Para esta partida, Renato Paiva não poderá contar com os goleiros João Ricardo e Brenno, o atacante Moisés e o meia Pochettino, todos lesionados. O volante Matheus Pereira, peça importante no time titular, também deve ser baixa por conta de um desconforto na coxa. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp No lado argentino, o capitão e meio-campista Agustín Bouzat está no departamento médico e é desfalque certo. O chileno Diego Valdés — que chegou a negociar com o Fortaleza antes de fechar com o Vélez — também segue fora por lesão e ainda não estreou pelo clube. (Com Mateus Moura)

