Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre Fortaleza e Vélez é nesta terça-feira, 12, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fortaleza e Vélez se enfrentam hoje, terça-feira, 12 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e no Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
Fortaleza x Vélez: como chegam os times
Para esta partida, Renato Paiva não poderá contar com os goleiros João Ricardo e Brenno, o atacante Moisés e o meia Pochettino, todos lesionados. O volante Matheus Pereira, peça importante no time titular, também deve ser baixa por conta de um desconforto na coxa.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
No lado argentino, o capitão e meio-campista Agustín Bouzat está no departamento médico e é desfalque certo. O chileno Diego Valdés — que chegou a negociar com o Fortaleza antes de fechar com o Vélez — também segue fora por lesão e ainda não estreou pelo clube. (Com Mateus Moura)
Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo Fortaleza x Vélez
Terça-feira, 12 de agosto (12/08), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Fortaleza x Vélez
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
No Z-4 desde a 11ª rodada, Fortaleza tem 62,5% de chance de rebaixamento; CONFIRA