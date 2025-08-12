Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Fortaleza e Vélez vão a campo pela Libertadores

Equipes se enfrentam hoje, 12, às 19 horas, na Arena do Grêmio (RS), em partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Fortaleza e Vélez se enfrentam hoje, terça-feira, 12 de agosto (12/08), em jogo de ida válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

4-3-3: Helton Leite; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Emmanuel Martínez, Lucas Sasha e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva.

Vélez

4-3-3: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mamana, Lisandro Magallán e Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro e Tomás Galván; Maher Carrizo, Matías Pellegrini e Braian Romero. Téc: Guillermo Schelotto.

