UFMG: no Z-4 desde a 11ª rodada, Fortaleza tem 62,5% de chance de rebaixamento

UFMG: no Z-4 desde a 11ª rodada, Fortaleza tem 62,5% de chance de rebaixamentoTricolor do Pici venceu apenas um dos últimos dez jogos disputados pela Série A do Brasileirão
A goleada sofrida pelo Fortaleza diante do Botafogo na Arena Castelão no último sábado aumentou expressivamente as chances matemáticas de rebaixamento da equipe para a Série B do Brasileirão. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda do Tricolor do Pici passou de 43% para 62,5%.
Os cálculos são feitos com base nos pontos somados na competição. Após 18 rodadas, o que demarca quase metade do torneio, o Leão somou apenas 15 dos 54 pontos disputados. Atualmente a equipe tricolor possui o terceiro pior aproveitamento do certame nacional, ficando atrás apenas de Juventude e Sport. O time comandado por Renato Paiva hoje ocupa a 18ª posição na tabela da Série A.
Nas últimas dez partida disputadas na competição, apenas uma vitória foi computada, com sete derrotas e dois empates. Sob o comando de Renato Paiva nos últimos cinco jogos, o Leão somou o último triunfo das últimas dez derrotas da Série A diante do Bragantino. Com o baixo desempenho, o grupo está na zona de rebaixamento desde a 11ª rodada.
A nível de comparação, o Vasco, que possuía na rodada passada a probabilidade de rebaixamento igual do Leão, seguiu com 44,2% de chance de queda, não tendo aumento significativo da porcentagem após empatar fora de casa com o Atlético-MG.
Um dado menos instável é o risco de rebaixamento baseado na pontuação. Também em levantamento feito pela UFMG, 35 pontos representam 100% de chance de queda, enquanto os 45 pontos – que são o “número mágico” – reduzem o percentual para 1,462%. Entre essas duas margens, existe uma variação considerável, com os 41 pontos ainda representando um alto risco de 42,897%.
Dessa forma, considerando os 45 pontos como objetivo principal para não correr riscos no Brasileirão, o Fortaleza precisa somar mais 30 pontos dos 60 que disputará nos 20 jogos que ainda tem a participar. Isso leva o time ao fato de ter que ter 50% de aproveitamento no jogos restantes da Série A. Atualmente o aproveitamento do Leão é de 27,8%.
Veja a relação entre pontuação e chance de queda na Série A 2025:
- 35 pontos: 100%
- 36 pontos: 99,421%
- 37 pontos: 96,333%
- 38 pontos: 89,771%
- 39 pontos: 78,317%
- 40 pontos: 61,936%
- 41 pontos: 42,897%
- 42 pontos: 25,257%
- 43 pontos: 12,254%
- 44 pontos: 4,788%
- 45 pontos: 1,462%
- 46 pontos: 0,343%
- 47 pontos: 0,058%
- 48 pontos: 0,007%
- 49 pontos: 0,001%
- 50 pontos: 0,000%
Fonte: Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)