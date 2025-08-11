UFMG: no Z-4 desde a 11ª rodada, Fortaleza tem 62,5% de chance de rebaixamento

Em cinco jogos como técnico do Fortaleza, Renato Paiva contabiliza uma vitória, dois empates e duas derrotas. / Crédito: FÁBIO LIMA

A goleada sofrida pelo Fortaleza diante do Botafogo na Arena Castelão no último sábado aumentou expressivamente as chances matemáticas de rebaixamento da equipe para a Série B do Brasileirão. De acordo com os cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de queda do Tricolor do Pici passou de 43% para 62,5%. Os cálculos são feitos com base nos pontos somados na competição. Após 18 rodadas, o que demarca quase metade do torneio, o Leão somou apenas 15 dos 54 pontos disputados. Atualmente a equipe tricolor possui o terceiro pior aproveitamento do certame nacional, ficando atrás apenas de Juventude e Sport. O time comandado por Renato Paiva hoje ocupa a 18ª posição na tabela da Série A.