Transmissão de Fortaleza x Botafogo: assistir ao vivo ao jogo hoje, 9

Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza x Botafogo duelam hoje, 9, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor João Bosco Neto
João Bosco Neto Autor
Fortaleza e Botafogo se enfrentam hoje, sábado (09/08), às 20h30min horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Prime Video (serviço de streaming)

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • Prime Video (Streaming)

Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Botafogo

Sábado, 9 de agosto (09/08), às 20h30min (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Botafogo

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

