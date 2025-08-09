Transmissão de Fortaleza x Botafogo: assistir ao vivo ao jogo hoje, 9

Transmissão de Fortaleza x Botafogo: assistir ao vivo ao jogo hoje, 9Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza x Botafogo duelam hoje, 9, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Fortaleza e Botafogo se enfrentam hoje, sábado (09/08), às 20h30min horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.
+ Por que o Fortaleza contratou Helton Leite? Graziani explica
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão do Prime Video (serviço de streaming)
Transmissão de Fortaleza x Botafogo: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 9
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- Prime Video (Streaming)
+ Bahia não Libera e Fortaleza desiste de contratar Rezende
Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Botafogo
Sábado, 9 de agosto (09/08), às 20h30min (horário de Brasília)
Onde será Fortaleza x Botafogo
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)