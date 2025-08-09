Transmissão de Fortaleza x Botafogo: assistir ao vivo ao jogo hoje, 9

Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza x Botafogo duelam hoje, 9, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN

Fortaleza e Botafogo se enfrentam hoje, sábado (09/08), às 20h30min horas (horário de Brasília), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão do Prime Video (serviço de streaming)

Transmissão de Fortaleza x Botafogo: assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão hoje, 9

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO