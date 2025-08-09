Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Botafogo é neste sábado, 9, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Fortaleza e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Fortaleza x Botafogo: como chegam os times
Para a partida, Renato Paiva contará com seis desfalques. O volante Zé Welison está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Moisés, os goleiros João Ricardo e Brenno, o zagueiro Brítez e o meia Pochettino estão em tratamento no departamento médico.
Do lado do Botafogo, para o embate, a lista de ausências é extensa: o goleiro John, negociado com o West Ham, não foi relacionado; o zagueiro Barboza e o volante Allan estão suspensos; o também zagueiro Kaio Pantaleão e o lateral Cuiabano, lesionados, são outras baixas do Alvinegro. (Com Mateus Moura)
Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de streaming
Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Botafogo
Sábado, 9 de agosto (9/08), às 20h30min (horário de Brasília).
Onde será Fortaleza x Botafogo
Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
