Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Fortaleza e Botafogo é neste sábado, 9, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Fortaleza x Botafogo: como chegam os times  

Para a partida, Renato Paiva contará com seis desfalques. O volante Zé Welison está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Moisés, os goleiros João Ricardo e Brenno, o zagueiro Brítez e o meia Pochettino estão em tratamento no departamento médico.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do lado do Botafogo, para o embate, a lista de ausências é extensa: o goleiro John, negociado com o West Ham, não foi relacionado; o zagueiro Barboza e o volante Allan estão suspensos; o também zagueiro Kaio Pantaleão e o lateral Cuiabano, lesionados, são outras baixas do Alvinegro. (Com Mateus Moura)

Fortaleza x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • Prime Video: serviço de streaming

Brasileirão: dia e horário do jogo Fortaleza x Botafogo

Sábado, 9 de agosto (9/08), às 20h30min (horário de Brasília).

Onde será Fortaleza x Botafogo

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

David Luiz acerta saída do Fortaleza e vai para o Pafos, do Chipre; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar