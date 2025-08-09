Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação: como Fortaleza e Botafogo vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e Botafogo vão a campo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam hoje, 9, às 20h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fortaleza e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

4-3-3: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson. Tec: Renato Paiva.

Botafogo

4-2-3-1: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Savarino, Artur e Montoro; Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti

+ Confira notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar