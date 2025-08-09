Escalação: como Fortaleza e Botafogo vão a campo pelo Brasileirão

Escalação: como Fortaleza e Botafogo vão a campo pelo BrasileirãoEquipes se enfrentam hoje, 9, às 20h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da 19ª rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Fortaleza e Botafogo se enfrentam hoje, sábado, 9 de agosto (9/08), em jogo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 20h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Fortaleza
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
4-3-3: Vinícius Silvestre; Tinga, Kuscevic, Gustavo Mancha e Weverson; Lucas Sasha, Matheus e Lucca Prior; Herrera, Breno Lopes e Deyverson. Tec: Renato Paiva.
Botafogo
4-2-3-1: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Savarino, Artur e Montoro; Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti