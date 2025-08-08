Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Matheus Pereira crê em "salto" do Fortaleza na Série A e quer "chegar longe" na Libertadores

Camisa 5 do Leão destaca ambiente no dia a dia por recuperação no Brasileirão e aguarda "festa absurda" da torcida em noite de Copa, contra o Vélez Sarsfield
Autor Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Tipo Notícia

Desde que chegou ao Pici, na curta janela do início de junho, Matheus Pereira tem convivido com a presença do Fortaleza na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e a expectativa pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o meio-campista mostrou confiança em reação na Série A e objetivos maiores no torneio continental.

O camisa 5 chegou ao Tricolor ainda no fim de maio, mas só estreou em julho, depois da parada para o Mundial de Clubes. Após cinco partidas pelo Brasileirão de lá para cá, o Leão segue no Z-4, na 18ª posição, com 15 pontos — neste período, também trocou Juan Pablo Vojvoda por Renato Paiva.

Apesar do momento difícil na competição nacional, Matheus diz que o clima entre os jogadores é leve e destaca o comprometimento do grupo, além de ressaltar a cobrança interna para que o time deixe as quatro últimas posições.

Leia mais

"O dia a dia é de muito otimismo, é um dia a dia muito alegre, todo mundo muito próximo, isso facilita muito o ambiente de trabalho também. E a seriedade, porque quando a gente entra em campo, para treinar, para aquecer, qualquer coisa que vai fazer, a seriedade que tem de trabalhar esse grupo é incrível. Aqui, a intensidade de treino é muito alta", apontou o volante.

"Então, a gente está muito confiante. A gente sabe que não deveríamos estar nessa situação, sabemos também da cobrança, nos cobramos internamente. Mas, claro, com o apoio da torcida... Quando você entra em campo o Castelão cheio, é uma pressão absurda jogar aqui, é muito difícil jogar contra o Fortaleza. Com o apoio da torcida, a gente vai conseguir dar esse salto para cima", projetou.

O próximo compromisso do Fortaleza pelo Brasileirão será neste sábado, 9, diante do Botafogo, às 20 horas, justamente no Castelão, pela 19ª rodada. O time do Pici está três pontos atrás do Vitória, 16º colocado.

De olho na Libertadores

Logo depois de encarar o Glorioso, o Tricolor volta as atenções para a Libertadores, em que enfrentará o Vélez Sarsfield, da Argentina, pelas oitavas de final. O primeiro embate será na próxima terça-feira, 12, às 19 horas, também no Gigante da Boa Vista.

Matheus Pereira não disputou a primeira fase, em que o Leão ficou na segunda posição do Grupo E, mas aposta confia no potencial da equipe para avançar no mata-mata. O meio-campista acompanhou as festas da torcida à distância em anos anteriores e agora quer vivenciar o mesmo no Castelão em uma noite de Copa.

"É um dos melhores possíveis (o pensamento). Acho que a gente tem time pra chegar longe na Libertadores, como eu disse, o elenco é muito forte. Primeiro, estamos pensando no jogo de sábado, contra o Botafogo, que é um adversário muito difícil, uma excelente equipe. Mas falando de Libertadores, a gente está confiante que pode chegar longe nessa competição e dar muita alegria aí", afirmou.

"Ah, eu imagino (a festa da torcida). Todo dia eu via jogo do Fortaleza, principalmente na Sul-Americana, o estádio lutado. Então isso, para um jogador, motiva muito. Você jogar com a torcida a seu favor, te apoiando os 90 minutos, principalmente a torcida de Fortaleza, que faz uma festa absurda quando vai ao estádio... É algo que eu estou animado para ver de perto", admitiu o camisa 5.

