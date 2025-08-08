Matheus Pereira crê em "salto" do Fortaleza na Série A e quer "chegar longe" na Libertadores

FORTALEZA-CE, BRASIL,07.08.2025: Entrevista com Matheus Pereira, volante do Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

Desde que chegou ao Pici, na curta janela do início de junho, Matheus Pereira tem convivido com a presença do Fortaleza na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e a expectativa pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o meio-campista mostrou confiança em reação na Série A e objetivos maiores no torneio continental. O camisa 5 chegou ao Tricolor ainda no fim de maio, mas só estreou em julho, depois da parada para o Mundial de Clubes. Após cinco partidas pelo Brasileirão de lá para cá, o Leão segue no Z-4, na 18ª posição, com 15 pontos — neste período, também trocou Juan Pablo Vojvoda por Renato Paiva.

O próximo compromisso do Fortaleza pelo Brasileirão será neste sábado, 9, diante do Botafogo, às 20 horas, justamente no Castelão, pela 19ª rodada. O time do Pici está três pontos atrás do Vitória, 16º colocado. Ademir e Matheus Pereira disputam lance no jogo Fortaleza x Bahia, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/ECBahia De olho na Libertadores Logo depois de encarar o Glorioso, o Tricolor volta as atenções para a Libertadores, em que enfrentará o Vélez Sarsfield, da Argentina, pelas oitavas de final. O primeiro embate será na próxima terça-feira, 12, às 19 horas, também no Gigante da Boa Vista.

Matheus Pereira não disputou a primeira fase, em que o Leão ficou na segunda posição do Grupo E, mas aposta confia no potencial da equipe para avançar no mata-mata. O meio-campista acompanhou as festas da torcida à distância em anos anteriores e agora quer vivenciar o mesmo no Castelão em uma noite de Copa. "É um dos melhores possíveis (o pensamento). Acho que a gente tem time pra chegar longe na Libertadores, como eu disse, o elenco é muito forte. Primeiro, estamos pensando no jogo de sábado, contra o Botafogo, que é um adversário muito difícil, uma excelente equipe. Mas falando de Libertadores, a gente está confiante que pode chegar longe nessa competição e dar muita alegria aí", afirmou.