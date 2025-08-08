Fortaleza x Botafogo pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

Fortaleza x Botafogo pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análiseCaso vença, o time de Renato Paiva poderá dormir fora da zona de rebaixamento da Série A, a depender de uma combinação de resultados. Já o Fogão almeja o G-4 da tabela
Com mais uma oportunidade de deixar a incômoda zona de rebaixamento, o Fortaleza recebe o Botafogo neste sábado, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de depender de outros resultados para deixar o Z-4, o Leão do Pici não pode flertar com nenhum outro desfecho que não seja a conquista dos três pontos.
Fortaleza x Botafogo pela Série A: como chega o Leão
Após um empate frustrante contra o Corinthians no domingo passado, em São Paulo, sofrido nos acréscimos do segundo tempo, os comandados do técnico Renato Paiva tiveram a semana livre de preparação com foco no Botafogo. Atualmente na 18ª colocação, o Tricolor pode terminar a rodada fora da zona de rebaixamento, mas para isso precisa que três cenários aconteçam.
Um deles, claro, é vencer o time carioca no Gigante da Boa Vista. Os outros são: o Vitória perder para o São Paulo no Morumbi (SP), e o Vasco pelo menos empatar com o Atlético-MG em São Januário (RJ). O Fortaleza, que já figura dentro do Z-4 desde a 11ª rodada, precisa de mais 30 pontos para alcançar o “número mágico” contra o rebaixamento, que é de 45 pontos – ou seja, dez vitórias nos 21 jogos restantes que possui no torneio.
Dentro de campo, a partida marcará o reencontro entre Renato Paiva e Botafogo, que estiveram juntos recentemente. Antes de ir para o Leão, o treinador português comandou o Glorioso, onde viveu altos e baixos – sobretudo no Mundial de Clubes. O ápice veio quando o Alvinegro venceu o poderoso PSG-FRA, melhor time da Europa. A derrocada ocorreu após a eliminação para o Palmeiras, nas oitavas, que culminou em sua demissão.
"O Paiva tem mostrado para a gente alguns vídeos do Botafogo. Ele esteve por lá, então conhece cada jogador, o que facilita. Ele deixa bem claro pra gente a forma como o Botafogo ataca e se defende, além dos pontos fortes e negativos. Estamos trabalhando isso durante a semana. É um jogo difícil como qualquer outro do Brasileiro. O Botafogo vem de uma classificação na Copa do Brasil, então a confiança deles está lá em cima”, contou Breno Lopes, atacante do Leão.
Para a partida, Renato Paiva contará com seis desfalques. O volante Zé Welison está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Moisés, os goleiros João Ricardo e Brenno, o zagueiro Brítez e o meia Pochettino estão em tratamento no departamento médico.
Fortaleza x Botafogo pela Série A: como chega o Glorioso
Adversário do Fortaleza, o Botafogo tem oscilado e não conseguiu, até então, se aproximar do nível que mostrou em 2024, temporada em que venceu o Brasileirão e a Libertadores. No meio da semana, o Glorioso conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao superar o RB Bragantino – com escalação alternativa –, triunfo que pode elevar a moral da equipe para encarar o Tricolor do Pici.
No Campeonato Brasileiro, entretanto, o Botafogo vem de dois jogos sem vitória, ambos atuando como mandante: empate com o Corinthians e derrota para o Cruzeiro. A equipe carioca, que é comandada por Davide Ancelotti, filho do italiano Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, ocupa a 7ª posição da tabela, com 26 pontos, 11 a menos que o líder Flamengo.
Para o embate, a lista de ausências no Botafogo é extensa: o goleiro John, negociado com o West Ham, não foi relacionado; o zagueiro Barboza e o volante Allan estão suspensos; o também zagueiro Kaio Pantaleão e o lateral Cuiabano, lesionados, são outras baixas do Alvinegro.
Fortaleza x Botafogo pela Série A: destaques do jogo
Pelo lado tricolor, a boa fase vivida pelo meio-campista Matheus Pereira o coloca como um dos principais destaques da equipe. O jogador tem sido o pilar do setor central do Leão, com boa saída de bola, construção e assistências.
Do lado alvinegro, o centroavante Arthur Cabral, velho conhecido do futebol cearense, pode ser um problema para o sistema defensivo do Fortaleza. O atleta tem forte vínculo com o Ceará, onde fez a base e surgiu profissionalmente, e sabe bem o que é enfrentar o Tricolor na Arena Castelão.
Fortaleza x Botafogo pela Série A: retrospecto
Em relação ao retrospecto do confronto, o panorama não é nada bom para o Fortaleza. As equipes se enfrentaram 22 vezes na história e o Botafogo tem larga vantagem, com 14 vitórias contra apenas três do Leão, além de cinco empates. Nos últimos seis encontros, o Glorioso venceu quatro e não perdeu nenhum duelo.
Fortaleza x Botafogo pela Série A: veja a análise de Iara Costa
"O Fortaleza tem neste sábado uma ótima oportunidade de buscar a saída do Z-4 do Brasileirão. Com o apoio de sua torcida, e a recente vitória diante do Bragantino como mandante, o Leão pode crescer diante de um Botafogo que chega sem seu principal goleiro e com uma defesa reserva, o que pode dar mais segurança ao Tricolor para buscar um resultado positivo. Do outro lado, o Glorioso não deve propor um jogo fácil pro Fortaleza. Assim como o Leão, o time carioca também precisa de um resultado positivo para acalmar os ânimos de seu torcedor após recentes turbulências fora de campo com a SAF", analisou a jornalista do Esportes O POVO.
Fortaleza x Botafogo pela Série A: escalação provável
Fortaleza
4-3-3: Vinicius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira, Lucas Sasha e Lucca Prior; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Renato Paiva
Botafogo
4-2-3-1: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton e Danilo; Savarino, Artur e Montoro; Arthur Cabral. Téc: Davide Ancelotti
Fortaleza x Botafogo pela Série A: ficha técnica
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE
- Data: 9/8/2025
- Horário: 20h30min (de Brasília)
- Árbitro: Anderson Daronco/RS
- Assistentes: Michael Stanislau/RS e Jorge Eduardo Bernardi/RS
- VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP
Fortaleza x Botafogo pela Série A: onde assistir ao vivo
- Amazon Prime (streaming)
- YouTube e Facebook O POVO e Esportes O POVO
- Rádio O POVO CBN
- Rádio O POVO CBN Cariri