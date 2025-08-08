Fortaleza x Botafogo pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

Volante Matheus Pereira no jogo Fortaleza x RB Bragantino, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com mais uma oportunidade de deixar a incômoda zona de rebaixamento, o Fortaleza recebe o Botafogo neste sábado, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar de depender de outros resultados para deixar o Z-4, o Leão do Pici não pode flertar com nenhum outro desfecho que não seja a conquista dos três pontos.

"O Paiva tem mostrado para a gente alguns vídeos do Botafogo. Ele esteve por lá, então conhece cada jogador, o que facilita. Ele deixa bem claro pra gente a forma como o Botafogo ataca e se defende, além dos pontos fortes e negativos. Estamos trabalhando isso durante a semana. É um jogo difícil como qualquer outro do Brasileiro. O Botafogo vem de uma classificação na Copa do Brasil, então a confiança deles está lá em cima”, contou Breno Lopes, atacante do Leão. Para a partida, Renato Paiva contará com seis desfalques. O volante Zé Welison está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Moisés, os goleiros João Ricardo e Brenno, o zagueiro Brítez e o meia Pochettino estão em tratamento no departamento médico. Fortaleza x Botafogo pela Série A: como chega o Glorioso Adversário do Fortaleza, o Botafogo tem oscilado e não conseguiu, até então, se aproximar do nível que mostrou em 2024, temporada em que venceu o Brasileirão e a Libertadores. No meio da semana, o Glorioso conquistou a classificação às quartas de final da Copa do Brasil ao superar o RB Bragantino – com escalação alternativa –, triunfo que pode elevar a moral da equipe para encarar o Tricolor do Pici.

No Campeonato Brasileiro, entretanto, o Botafogo vem de dois jogos sem vitória, ambos atuando como mandante: empate com o Corinthians e derrota para o Cruzeiro. A equipe carioca, que é comandada por Davide Ancelotti, filho do italiano Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira, ocupa a 7ª posição da tabela, com 26 pontos, 11 a menos que o líder Flamengo. Para o embate, a lista de ausências no Botafogo é extensa: o goleiro John, negociado com o West Ham, não foi relacionado; o zagueiro Barboza e o volante Allan estão suspensos; o também zagueiro Kaio Pantaleão e o lateral Cuiabano, lesionados, são outras baixas do Alvinegro.

Fortaleza x Botafogo pela Série A: destaques do jogo

Pelo lado tricolor, a boa fase vivida pelo meio-campista Matheus Pereira o coloca como um dos principais destaques da equipe. O jogador tem sido o pilar do setor central do Leão, com boa saída de bola, construção e assistências.

Do lado alvinegro, o centroavante Arthur Cabral, velho conhecido do futebol cearense, pode ser um problema para o sistema defensivo do Fortaleza. O atleta tem forte vínculo com o Ceará, onde fez a base e surgiu profissionalmente, e sabe bem o que é enfrentar o Tricolor na Arena Castelão. Fortaleza x Botafogo pela Série A: retrospecto

Em relação ao retrospecto do confronto, o panorama não é nada bom para o Fortaleza. As equipes se enfrentaram 22 vezes na história e o Botafogo tem larga vantagem, com 14 vitórias contra apenas três do Leão, além de cinco empates. Nos últimos seis encontros, o Glorioso venceu quatro e não perdeu nenhum duelo.

Fortaleza x Botafogo pela Série A: veja a análise de Iara Costa

"O Fortaleza tem neste sábado uma ótima oportunidade de buscar a saída do Z-4 do Brasileirão. Com o apoio de sua torcida, e a recente vitória diante do Bragantino como mandante, o Leão pode crescer diante de um Botafogo que chega sem seu principal goleiro e com uma defesa reserva, o que pode dar mais segurança ao Tricolor para buscar um resultado positivo. Do outro lado, o Glorioso não deve propor um jogo fácil pro Fortaleza. Assim como o Leão, o time carioca também precisa de um resultado positivo para acalmar os ânimos de seu torcedor após recentes turbulências fora de campo com a SAF", analisou a jornalista do Esportes O POVO.