Fortaleza atualiza parcial com mais de 25 mil torcedores garantidos contra o Botafogo

O Leão do Pici enfrenta o time carioca no próximo sábado, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A

O Fortaleza divulgou uma parcial de público com 25.035 torcedores garantido para o confronto diante do Botafogo, na Arena Castelão, que acontece no neste sábado, 9, às 20h30min, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Deste número, 12.637 são de check-ins de sócios-torcedores, enquanto 12.398 são referentes a ingressos vendidos. Vale ressaltar que o Tricolor do Pici disponibilizou entradas promocionais para a partida, com valores a partir de R$ 10.

