Fortaleza atualiza parcial com mais de 25 mil torcedores garantidos contra o Botafogo

Fortaleza atualiza parcial com mais de 25 mil torcedores garantidos contra o BotafogoO Leão do Pici enfrenta o time carioca no próximo sábado, 9, às 20h30min, na Arena Castelão, pela 19ª rodada da Série A
O Fortaleza divulgou uma parcial de público com 25.035 torcedores garantido para o confronto diante do Botafogo, na Arena Castelão, que acontece no neste sábado, 9, às 20h30min, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Deste número, 12.637 são de check-ins de sócios-torcedores, enquanto 12.398 são referentes a ingressos vendidos. Vale ressaltar que o Tricolor do Pici disponibilizou entradas promocionais para a partida, com valores a partir de R$ 10.
Veja os preços dos ingressos:
- Inferior Sul/Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul (Sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
- Superior Sul: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
- Superior Central: R$ 15 (meia) | R$ 30 (inteira)
- Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
- Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
- Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
- Visitante (Superior Norte): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)
O Leão volta a jogar em casa após dois jogos seguidos atuando como visitante. O confronto é crucial para o time comandado por Renato Paiva, que precisa vencer o Botafogo para ter a chance de deixar a zona de rebaixamento – contexto que depende de tropeço do Vasco e derrota do Vitória.