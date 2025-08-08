De zagueiro a meia, Pereira relembra início como promessa do Corinthians: "Mexia comigo"Hoje no Fortaleza, meio-campista foi vendido para a Juventus-ITA aos 18 anos, era tratado como joia e rodou até se firmar no Eibar, da Espanha
Há cerca de dez anos, Matheus Pereira despontava como uma das principais revelações do Corinthians na década. Cercado de expectativa, o talentoso meio-campista canhoto acumulava convocações para seleções de base e foi vendido aos 18 anos para a Juventus, da Itália, mas demorou a se firmar como profissional. A maturidade chegou seis anos depois, na Espanha, defendendo o Eibar.
Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o volante do Fortaleza admitiu que os anseios para despontar no Timão ainda muito jovem mexeram com ele, além da falta de sequência de atuações em outras equipes. Apesar de ter sido comprado pela Juve por 2 milhões de euros, o jogador foi emprestado e só ganhou oportunidades no tradicional clube italiano temporadas depois.
"Quando você começa no futebol numa equipe como o Corinthians — e ali eu era tratado como uma das maiores promessas do clube —, é claro que mexe. Saí muito cedo, não tive tanta sequência como estou tendo nos últimos anos, então é claro que mexe, porque eu sou um jogador também que quero jogar, quero ajudar o grupo. Gosto de me sentir importante para continuar rendendo", explicou o camisa 5 do Tricolor.
"E, claro, mexia bastante comigo isso, mas aí, com o passar dos anos, minha esposa também me ajudou muito, minha família, minha mãe e minha irmã... Fui assimilando melhor as coisas, trabalhando, entendendo que meu momento ainda chegaria e, nos últimos anos, principalmente no Eibar, que foi também um clube que me acolheu superbem, onde eu fui muito feliz, fiz uma história bonita ali. Desde ali, já fui entendendo o processo, a sequência, o que eu deveria fazer, o trabalho", completou o meio-campista, reforço do Leão desde maio.
Entre idas e vindas pela Juventus, Matheus Pereira também defendeu Empoli-ITA, Bordeaux-FRA, Paraná e Dijon-FRA até chegar à Espanha. Primeiro, defendeu o Barcelona B por três temporadas e já teve maior minutagem. De lá rumou para o Eibar, onde deslanchou de vez e se firmou na careira profissional.
"No Eibar, eu tenho um clube que vou levar para a minha vida inteira, por tudo que me proporcionaram, por como me receberam. Lá, eu me senti realmente importante, pude me sentir um jogador importante para o clube. Desde o primeiro dia, as pessoas me receberam muito bem, me deram a confiança para poder desempenhar o meu papel, o que eu queria, os treinadores também me ajudaram muito, os jogadores. Isso serviu para me dar confiança, sabe? Para aumentar ainda mais a confiança que eu tinha", relembra.
"Sei que eu sou um bom jogador. Não é querer ser soberbo, mas quando você sabe que é um bom jogador e junta isso com o trabalho, as coisas fluem naturalmente. E é o que eu procuro fazer no dia a dia: trabalhar bastante, mostrar dentro de campo que eu mereço jogar. O Eibar (serviu), principalmente, para me firmar. Essa mentalidade competitiva, de querer vencer. No Eibar foi onde eu mais pude desempenhar o meu futebol. E agora, no Fortaleza, é daqui para mais", projetou o jogador de 27 anos.
Da zaga ao meio-campo
Matheus Pereira surgiu como meia armador, em função mais ofensiva para municiar os atacantes, mas foi recuando no futebol europeu e hoje atua como volante. O atleta paulista relatou que recuar não foi um problema, já que os primeiros passos no futebol foram como zagueiro.
"Na verdade, para mim (recuar) foi tranquilo, porque se eu te contar minha história, lá no sub-10, sub-11, quando fui fazer teste no Corinthians, eu comecei como zagueiro. Aí, de zagueiro passei para a lateral esquerda e de lateral esquerda eu fui pra meia, como 10, aí fiquei toda a minha base. E esses anos na Europa, eu comecei a recuar um pouco, mais como 8, como 5. Então, para mim, foi tranquilo. O que eu quero é estar jogando. O importante, para mim, é estar jogando, ajudando o treinador, o grupo, o time", garantiu.