De zagueiro a meia, Pereira relembra início como promessa do Corinthians: "Mexia comigo"

Meia Matheus Pereira no jogo realizado na Arena Corinthians entre Corinthians/SP x Santos/SP, pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2015. Sao Paulo/Brasil - 26/08/2015 / Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Há cerca de dez anos, Matheus Pereira despontava como uma das principais revelações do Corinthians na década. Cercado de expectativa, o talentoso meio-campista canhoto acumulava convocações para seleções de base e foi vendido aos 18 anos para a Juventus, da Itália, mas demorou a se firmar como profissional. A maturidade chegou seis anos depois, na Espanha, defendendo o Eibar. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o volante do Fortaleza admitiu que os anseios para despontar no Timão ainda muito jovem mexeram com ele, além da falta de sequência de atuações em outras equipes. Apesar de ter sido comprado pela Juve por 2 milhões de euros, o jogador foi emprestado e só ganhou oportunidades no tradicional clube italiano temporadas depois.

Entre idas e vindas pela Juventus, Matheus Pereira também defendeu Empoli-ITA, Bordeaux-FRA, Paraná e Dijon-FRA até chegar à Espanha. Primeiro, defendeu o Barcelona B por três temporadas e já teve maior minutagem. De lá rumou para o Eibar, onde deslanchou de vez e se firmou na careira profissional. "No Eibar, eu tenho um clube que vou levar para a minha vida inteira, por tudo que me proporcionaram, por como me receberam. Lá, eu me senti realmente importante, pude me sentir um jogador importante para o clube. Desde o primeiro dia, as pessoas me receberam muito bem, me deram a confiança para poder desempenhar o meu papel, o que eu queria, os treinadores também me ajudaram muito, os jogadores. Isso serviu para me dar confiança, sabe? Para aumentar ainda mais a confiança que eu tinha", relembra. "Sei que eu sou um bom jogador. Não é querer ser soberbo, mas quando você sabe que é um bom jogador e junta isso com o trabalho, as coisas fluem naturalmente. E é o que eu procuro fazer no dia a dia: trabalhar bastante, mostrar dentro de campo que eu mereço jogar. O Eibar (serviu), principalmente, para me firmar. Essa mentalidade competitiva, de querer vencer. No Eibar foi onde eu mais pude desempenhar o meu futebol. E agora, no Fortaleza, é daqui para mais", projetou o jogador de 27 anos.