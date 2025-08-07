No Alavés, Calebe cita "sonho" de jogar LaLiga e se vê "totalmente diferente" após lesões

Emprestado pelo Fortaleza ao Alavés, jogador foi apresentado nesta quinta-feira, 7. Lá, vai jogar a primeira divisão do futebol espanhol

"Tive contato com ele (Coudet), me disse que eu poderia melhorar aqui e que era uma grande oportunidade. Estou muito feliz e contente de estar aqui. É um sonho poder jogar em uma das melhores ligas do mundo, de estar onde grandes jogadores jogam. Espero ajudar a equipe a cumprir todos os objetivos da temporada. Quero aprender e ajudar", disse.

Emprestado pelo Fortaleza , o meia-atacante Calebe foi apresentado pelo Deportivo Alavés, da Espanha, nesta quinta-feira, 7. Na oportunidade, o agora camisa 20 dos Albiazules destacou que disputar a LaLiga, a primeira divisão do futebol espanhol, é "um sonho".

Em outro momento da coletiva, o brasileiro foi questionado acerca das lesões que sofreu no Fortaleza, especialmente na temporada de 2024. Em resposta, afirmou que seu corpo "está totalmente diferente".

"Tive um problema no ano passado, mas isso ficou no passado. Meu corpo está totalmente diferente, sou outro jogador, meu jeito de pensar também é outro. Meu corpo está respondendo totalmente diferente em relação ao ano passado. Estou muito preparado. Não quero só passar aqui, quero criar uma história no Alavés. Sou grato pela oportunidade."

Empréstimo de Calebe

O acordo entre os clubes é válido até 31 de junho de 2026 e prevê uma opção de fixada em 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) ao fim do vínculo. Antes da negociação, o meia teve seu contrato com o Tricolor do Pici renovado até dezembro de 2028.

