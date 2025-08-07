Após acesso histórico, Fortaleza recebe o Botafogo no PV pelas semis do Brasileirão A2

Classificados para a A1 de 2026, times se enfrentam nesta sexta-feira, 8, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas. Partida terá transmissão da TV Brasil

A partida contará com transmissão da TV Brasil. O torcedor interessado em assistir diretamente do estádio deverá comparecer ao local com 1 kg de alimento não perecível para ter acesso ao setor amarelo.

Após o inédito acesso conquistado diante do Minas Brasília , o Fortaleza mira novas altas metas no Brasileirão Feminino A2: o título nacional. Para dar mais um passo em busca de tornar a atual temporada ainda mais histórica, as Leoas enfrentam o Botafogo nesta sexta-feira, 8, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas, pelo jogo de ida das semifinais do certame nacional.

O embate não promete ser dos mais fáceis, já que ambas as equipes miram o troféu após o acesso conquistado à elite do futebol feminino cearense. O Fortaleza chega de maneira mais cautelosa após um empate e uma eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil Feminina diante do Juventude fora de casa, mas ainda fortalecido por permanecer invicto na temporada.

Nas 11 partidas disputadas até aqui, o grupo comandado por Erandir contabilizou seis vitórias e cinco igualdades, com 28 gols marcados e 9 tomados. Na última terça-feira, 6, o empate diante do Juventude fora de casa fez com que a equipe cearense fosse eliminada pelo grupo gaúcho nos pênaltis por 4 a 2, mas a queda no torneio não desanimou o time, conforme acentuado pela lateral-direita Bruna Souza.

A ex-atleta das Gloriosas, clube que defendeu entre os anos de 2020 e 2024. frisou antes da partida que o Fortaleza tentará impor o próprio jogo dentro de casa para que possa disputar o embate de volta com vantagem no placar.

“Apesar da eliminação na Copa do Brasil, conseguimos fazer um bom jogo e continuar invictas na temporada. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, que também conquistou um grande resultado e está empolgada pelo acesso, mas dentro de casa esperamos impor nosso jogo para ir ao segundo jogo com vantagem no placar”, destacou ela.