Após acesso histórico, Fortaleza recebe o Botafogo no PV pelas semis do Brasileirão A2

Após acesso histórico, Fortaleza recebe o Botafogo no PV pelas semis do Brasileirão A2Classificados para a A1 de 2026, times se enfrentam nesta sexta-feira, 8, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas. Partida terá transmissão da TV Brasil
Após o inédito acesso conquistado diante do Minas Brasília, o Fortaleza mira novas altas metas no Brasileirão Feminino A2: o título nacional. Para dar mais um passo em busca de tornar a atual temporada ainda mais histórica, as Leoas enfrentam o Botafogo nesta sexta-feira, 8, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas, pelo jogo de ida das semifinais do certame nacional.
A partida contará com transmissão da TV Brasil. O torcedor interessado em assistir diretamente do estádio deverá comparecer ao local com 1 kg de alimento não perecível para ter acesso ao setor amarelo.
O embate não promete ser dos mais fáceis, já que ambas as equipes miram o troféu após o acesso conquistado à elite do futebol feminino cearense. O Fortaleza chega de maneira mais cautelosa após um empate e uma eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil Feminina diante do Juventude fora de casa, mas ainda fortalecido por permanecer invicto na temporada.
Nas 11 partidas disputadas até aqui, o grupo comandado por Erandir contabilizou seis vitórias e cinco igualdades, com 28 gols marcados e 9 tomados. Na última terça-feira, 6, o empate diante do Juventude fora de casa fez com que a equipe cearense fosse eliminada pelo grupo gaúcho nos pênaltis por 4 a 2, mas a queda no torneio não desanimou o time, conforme acentuado pela lateral-direita Bruna Souza.
A ex-atleta das Gloriosas, clube que defendeu entre os anos de 2020 e 2024. frisou antes da partida que o Fortaleza tentará impor o próprio jogo dentro de casa para que possa disputar o embate de volta com vantagem no placar.
“Apesar da eliminação na Copa do Brasil, conseguimos fazer um bom jogo e continuar invictas na temporada. Sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe, que também conquistou um grande resultado e está empolgada pelo acesso, mas dentro de casa esperamos impor nosso jogo para ir ao segundo jogo com vantagem no placar”, destacou ela.
O time feminino do Botafogo chega ao jogo também com uma eliminação recente na Copa do Brasil Feminina. Na última terça-feira, 5, o grupo carioca foi superado em 2 a 1 pelo RB Bragantino fora de casa e também se despediu do certame nacional. Apesar da eliminação, o retrospecto geral da temporada das Gloriosas é positivo.
Em 19 jogos disputados entre Brasileirão Feminino A2, Copa Rio Feminina e Copa do Brasil Feminina, a equipe alvinegra contabiliza 11 vitórias, cinco empates e somente três derrotas, com 38 gols marcados e 18 tomados. A classificação para as semifinais da A2 foi conquistada após uma vitória de virada diante do Mixto dentro de casa.