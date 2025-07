Fortaleza abre check-in e divulga venda de ingressos para Clássico-Rei

Check-in poderá ser feito de acordo com os planos dos sócios-torcedores

O Fortaleza abriu, na manhã desta segunda-feira, 7, o check-in para o Clássico-Rei deste domingo, 13. Sócios-torcedores podem garantir presença nas arquibancadas conforme os respectivos planos. A partir das 10 horas, o acesso está liberado para conselheiros e proprietários; às 12 horas, será a vez dos sócios do plano Leão do Pici; já às 14 horas, os assinantes do plano Leão de Aço poderão fazer a reserva. Em seguida, os torcedores dos planos Leão Fiel, É o Laion e Interior também poderão garantir lugar.

A venda de ingressos para o público geral começa nesta terça-feira, 8, a partir das 9 horas. Os valores variam entre R$ 30 e R$ 200. As entradas estarão disponíveis de forma virtual, pelo site Leão Tickets, e presencialmente nas doze lojas oficiais do Fortaleza.