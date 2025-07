Atacante do Fortaleza, Jhow revela surpresa com estrutura do clube apesar de "pé atrás"

Geovana Alves, Jhow, é artilheira do Fortaleza nesta temporada / Crédito: João Moura/FEC

Meia-atacante do Fortaleza e artilheira do clube na atual temporada, Geovana Alves, conhecida como Jhow, revelou ter se surpreendido coma estrutura do Tricolor ao chegar ao Pici. No início do ano, a camisa 18 veio do Fluminense, equipe da Série A1, para reforçar o Leão na campanha que culminou no inédito acesso à elite do futebol feminino nacional. “Tinha um pé atrás em relação à estrutura. Estava em um clube da Série A1 e vim de outros times em que a estrutura era boa. E quando cheguei aqui, levei um susto, de forma positiva, porque foi tudo o que eu não esperava: a estrutura, o carinho, as pessoas. Estou amando a cidade”, contou a atleta em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta segunda-feira, 7.

No último domingo, 6, o Fortaleza confirmou a vaga na Série A1 ao vencer o Minas Brasília por 2 a 1 no jogo de ida e segurar o empate sem gols no duelo de volta, no Presidente Vargas. O primeiro gol do confronto em solo adversário, aliás, foi marcado por Jhow. "A ficha demorou a cair um pouquinho. Hoje de manhã tive flashes do jogo e pensei: 'Caramba, o Fortaleza está na primeira divisão'. Era algo que a gente estava lutando desde janeiro. Ainda estou em um êxtase inexplicável", afirmou a jogadora. Agora, o clube entrará em campo daqui a vinte dias, quando enfrentará o Botafogo pela semifinal em duelos de ida e volta. Os confrontos estão marcados para acontecer nos dias 9 e 16 de agosto. Caso avance contra o Glorioso, o Fortaleza encara o vencedor do duelo entre Santos e Atlético-MG. "Vamos encarar clubes que estão acostumados a jogar a Série A1, então serão mais duas guerras. Mas estamos focadas em buscar esse título. Não é impossível", destacou Jhow.