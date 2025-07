Fortaleza avança por empréstimo de Campuzano, do Boca Juniors, e discute opção de compra

Os Xeneizes pretendem negociar o jogador para liberar espaço para a contratação estrangeiros para o elenco e recusou uma proposta de compra do Atlético Nacional, da Colômbia

A equipe colombiana também busca sua contratação após o bom rendimento durante o empréstimo e já teve uma proposta de 2 milhões de dólares — pouco menos de R$ 11 milhões na atual cotação — recusada pela compra. Ainda assim, tratativas caminham para um desfecho positivo para o Leão do Pici, com o acerto de um empréstimo de um ano, sem compensação financeira ao clube argentino.

Na forte busca por um volante de marcação na janela de transferências, o Fortaleza tem negociações avançadas pelo empréstimo de Jorman Campuzano, atleta do Boca Juniors e da seleção colombiana que estava emprestado ao Atlético Nacional, da Colômbia.

Para fechar o negócio, os clubes discutem o valor e as condições da opção de compra ao fim do contrato, que deve superar os valores oferecidos pelo "rival" colombiano. A pedida do Boca Juniors é de 2,5 milhões de dólares — mais de R$ 13 milhões.

Contudo, mesmo com as conversas bem encaminhadas, um entrave ainda pode ocorrer: caso o Atlético Nacional aumente significativamente a proposta pela compra em definitivo do meio-campista, a tendência é que o Boca Juniors e o jogador prefiram uma transferência para a Colômbia, onde o volante já estava adaptado e poderia ficar próximo à família.