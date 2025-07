Jantar e Leilão do Bem Tricolor arrecadam R$ 50 mil para ações sociais

Tinga e David Luiz durante a realização do Jantar do Bem, promovido pela associação Bem Tricolor / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

A associação Bem Tricolor, braço de responsabilidade social do Fortaleza Esporte Clube, realizou na noite dessa segunda-feira, 30, um jantar beneficente e um leilão visando arrecadação de fundos para a iniciativa. O evento conseguiu cerca de R$ 50 mil para a execução de projetos sociais. David Luiz e Tinga prestigiaram o evento e colocaram itens de sua coleção pessoal para leilão. Além das camisas da temporada 2025 fornecidas por ambos, Tinga cedeu a camisa 102 usada por ele no Fortaleza x Paysandu de 2018, que marcou o centenário do clube, e David Luiz colocou a lance uma camisa do Arsenal usada por ele na temporada 2021/22 e um par de chuteiras. Todos os itens foram autografados pelos jogadores.

Na festividade, estavam presentes o CEO da equipe, Marcelo Paz, o presidente da associação, Rolim Machado, o humorista Aluísio Lima, os mascotes Juba e Stella, voluntários do Bem Tricolor e membros do staff do time e outras áreas do clube. "São momentos como esse que mais precisamos de união, e a Nação Tricolor provou, através da solidariedade, que acredita não apenas no seu time, mas na Instituição Fortaleza Esporte Clube. Além da nossa torcida, aguerrida, vibrante, forte e também solidária, quero agradecer a presença dos nossos craques, dentro e fora de campo, Tinga e David Luiz, que doaram itens particulares para o Leilão do Bem, e tornaram a noite ainda mais especial", afirmou Marcelo Paz. "Foi um grande momento, com uma atmosfera de solidariedade e otimismo, com a torcida se unindo para apoiar as ações sociais do Clube. Só temos de agradecer a todos os envolvidos no evento e celebrar o Jantar do Bem. Essa noite será lembrada como um exemplo de solidariedade e compromisso em fazer o bem, sem saber a quem", finalizou Thiago Fujita, diretor de responsabilidade social do Fortaleza.