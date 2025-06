Andressa Anjos destaca união do Fortaleza antes de decisão pela A2: "Vou correr por todas"

Camisa 10 das Leoas salientou equilíbrio do Brasileirão Feminino A2 de 2025 e qualidades do grupo na busca pelo acesso à A1 em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO. Equipe jogará embate de ida pelas quartas do torneio neste domingo, 22, ás 16 horas, fora de casa

O Fortaleza chega a mais um jogo decisivo do Brasileirão Feminino A2 de 2025 neste domingo, 22, quando irá até o estádio Bezerrão, no Distrito Federal, enfrentar o Minas Brasília pelo embate de ida das quartas de final do certame. O duelo é o primeiro passo pela busca do acesso à Série A1, que será dado aos times que avançarem às semifinais, e será encarado com total seriedade pelas Leoas, que irão com o time completo para o jogo.

Uma das atletas que deve ser titular é a camisa 10, Andressa Anjos. Ela tem sido um dos destaques da atual campanha tricolor com três gols marcados em sete partidas na temporada. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, a jogadora do Leão salientou que a confiança passada pelo grupo tem feito a diferença no seu empenho e entrega em campo na temporada.