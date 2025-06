Fortaleza enfrenta Remo em busca de consolidação no G4 do Brasileirão Feminino A2

Após duas semanas, o Fortaleza volta a entrar em campo pelo Brasileirão Feminino A2. Neste sábado, 7, as Leoas irão enfrentar o Remo no estádio Mangueirão, em Belém (PA), às 10h30min, pela 6ª rodada do certame nacional. Na partida, a equipe comandada por Erandir vai em busca de se consolidar nas primeiras posições do Grupo B após ter conseguido retomar um lugar nas primeiras posições do torneio com uma goleada diante do Atlético Rio Negro.

O grande triunfo deixou o grupo tricolor na segunda colocação do chaveamento com nove pontos somados após cinco jogos, sendo duas vitórias e três empates. O líder do grupo B, Vitória, com 13 pontos, não pode ser alcançado, mas uma vitória será primordial para que as Leoas consigam se fixar na zona classificatória.