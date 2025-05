Com quatro gols nos últimos quatro jogos, Lucero embala no Fortaleza e lidera reação tricolor

Lucero, que acumula agora 11 gols em 26 jogos na temporada, havia balançado as redes também na goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, pela Libertadores, na última terça-feira, 6 de maio. Antes disso, marcou o gol do empate em 1 a 1 contra o Retrô, pela Copa do Brasil, no dia 29 de abril.

O atacante Juan Martín Lucero voltou a viver sua fase artilheira com a camisa do Fortaleza em 2025. Autor de dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Juventude, neste sábado, 10 de maio, pela Série A do Campeonato Brasileiro , o argentino soma quatro gols nas últimas quatro partidas — sequência que coincide com a retomada de desempenho da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda.

A única partida recente sem marcar foi o empate sem gols diante do São Paulo, no Morumbi, no dia 2 de maio, também pelo Brasileirão.

A boa fase individual reflete a ascensão coletiva do Fortaleza, que, após sete jogos sem vencer, embalou uma sequência de três partidas sem sofrer gols, somando duas vitórias expressivas e um empate fora de casa. A mudança de postura foi perceptível já no confronto contra o São Paulo, quando a equipe mostrou marcação alta e maior agressividade ofensiva, apesar do 0 a 0.

Nos duelos seguintes, o volume de jogo foi coroado com goleadas. Contra o Colo-Colo, no Castelão, Breno Lopes, Marinho, Deyverson e Lucero construíram o 4 a 0 que deixou o Tricolor próximo das oitavas de final da Libertadores. Neste sábado, diante do Juventude, o time ampliou a sequência positiva com a vitória elástica no Brasileirão, retomando a confiança da torcida e demonstrando solidez defensiva.