Rival do Fortaleza, Colo-Colo só venceu um dos últimos sete jogos na temporada

Além da fase negativa, os chilenos perderam seu último jogo para o Deportes Limache, por 1 a 0 / Crédito: LUIS ACOSTA/AFP

Adversário do Fortaleza na quarta rodada do Grupo E da Copa Libertadores, nesta terça-feira, 6, às 21h30min, o Colo-Colo-CHI vive sua maior seca de vitórias na temporada. A equipe chilena vem a território alencarino tendo vencido somente um de seus últimos sete jogos — divididos entre a Liga Chilena e o torneio continental. A única vitória dos Caciques nesse período aconteceu diante o Coquimbo Unido, pelo placar de 2 a 0, em seu penúltimo jogo antes do segundo duelo contra o Tricolor do Pici pela Libertadores. Além da fase negativa, os chilenos perderam o confronto mais recente para o Deportes Limache, por 1 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Chileno.