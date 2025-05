Presidente do Colo-Colo destaca duelo contra o Fortaleza: "Mais importante do ano"

Otimista para o duelo contra o Leão do Pici, mandatário do clube chileno detsacou boa preparação da equipe

Visando o confronto contra o Fortaleza pela Copa Libertadores, a equipe do Colo-Colo embarcou para a Capital nesse domingo, 4. Antes do embarque, o presidente do Colo-Colo, Aníbal Mosa, destacou a importância do duelo para os chilenos.

Atualmente na 11ª colocação do Campeonato Chileno, o Colo-Colo chega para o duelo contra o Fortaleza após uma derrota por 1 a 0 para o Limache. Apesar do tropeço, Mosa mantém o otimismo em relação ao desempenho da equipe diante do Tricolor do Pici.

“Erros de concentração nos custaram caro, mas o time está mais consciente disso e, com o passar dos jogos, vai encontrando seu ritmo. Acredito que a partida de terça-feira será uma prova disso. Se fizermos um bom jogo e conquistarmos os pontos, voltaremos a ter esperanças. Queremos mostrar que temos uma equipe competitiva”, completou.

As equipes se enfrentam às 21h30min desta terça-feira, 6, na Arena Castelão. Por conta da punição imposta pela Conmebol, devido à invasão de campo no jogo de ida, os torcedores do Colo-Colo estão proibidos de assistir aos jogos nos estádios. Ainda assim, no último fim de semana, torcedores chilenos foram flagrados tentando comprar ingressos nas lojas do Fortaleza.