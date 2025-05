Fortaleza x Colo-Colo: grupo embolado acirra disputa por classificação na Libertadores

Mancuso e Claudio Aquino disputam lance no jogo Colo-Colo x Fortaleza, no Estádio Monumental de Santiago, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Javier TORRES / AFP

Além do histórico de episódios polêmicos extracampo, o reencontro entre Fortaleza e Colo-Colo-CHI, nesta terça-feira, 6, às 21h30min, na Arena Castelão, pela quarta rodada da Copa Libertadores, tem outro elemento para acirrar a rivalidade: o nível de equilíbrio no Grupo E e a disputa por classificação para o mata-mata do torneio — ou para os playoffs da Sul-Americana. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Se ganhar no Castelão, a equipe do Pici pode até assumir a liderança, em caso de empate no outro duelo da chave. Ainda que não assuma a ponta da classificação, chegar aos sete pontos já deixaria o Tricolor, no mínimo, em boas condições de se garantir nos playoffs da Sul-Americana, em que os terceiros colocados da Libertadores enfrentam os segundos lugares da Sula por um lugar no mata-mata. Um triunfo dos visitantes no Gigante da Boa Vista faria o Colo-Colo ultrapassar o Leão, chegando aos cinco pontos, e se firmar na briga das três primeiras posições. Um empate manteria o Fortaleza na atual colocação e a situação dependeria do resultado do confronto entre colombianos e argentinos, já que um destes pode abrir vantagem na liderança. O triunfo determinado pela Conmebol parece ter renovado o ânimo dos tricolores na competição continental, e o clube fez promoção de ingressos para contar com o apoio da torcida na segunda partida como mandante na atual Libertadores. Os comandados de Vojvoda estrearam com derrota por 3 a 0 para o Racing diante da torcida e depois fizeram dois jogos seguidos como visitante, diante de Colo-Colo e Bucaramanga.

O Leão "deu o troco" na temporada seguinte ao contratar o centroavante argentino, o que culminou numa disputa na Corte Arbitral do Esporte (CAS, sigla em inglês), que só foi solucionada com um acordo de R$ 10 milhões para evitar transfer ban dos brasileiros e suspensão do camisa 9. Private security personnel stands guard on the pitch after the Copa Libertadores group stage football match between Chile's Colo Colo and Brazil's Fortaleza was suspended at the Monumental David Arellano stadium in Santiago, on April 10, 2025. Crédito: JAVIER TORRES A polêmica saída de El Gato de Santiago irritou a torcida do Cacique, que não poupou ofensas nas redes sociais e nem no reencontro no Estádio Monumental David Arellano, no mês passado. Porém, o clima hostil na praça esportiva, que desencadeou em invasão ao gramado, foi gerado pela morte de dois torcedores na área externa em ação policial.