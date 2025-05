Fortaleza pode ter até sete desfalques para enfrentar o Colo-Colo pela Libertadores

O zagueiro Gustavo Mancha deixou o campo sentindo dores no jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão, e pode ser um dos desfalques do Tricolor / Crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP

Ao entrar em campo na partida considerada como um "jogo de seis pontos" ante o Colo-Colo na Libertadores, o Fortaleza pode não contar com até sete peças de seu plantel. O número aumentou após o zagueiro Gustavo Mancha se juntar às dúvidas por sair com dores no tornozelo durante o empate contra o São Paulo, na última sexta, 2, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto entre os rivais continentais, que marca a quarta rodada do grupo E, ocorrerá na Arena Castelão, às 21h30min desta terça-feira, 6. Três ausências são garantidas pelo lado Tricolor: ⁠Moisés ainda trata um edema no músculo posterior da coxa esquerda, enquanto Tinga e Diogo Barbosa tiveram entorses no tornozelo – ambos no direito.