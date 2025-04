Próximo rival do Fortaleza, Mirassol-SP não vence um jogo há mais de dois meses

Os Leões voltam a campo no domingo, dia 6, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no primeiro duelo da história dos clubes

Desde o dia 5 de fevereiro, a equipe paulista entrou em campo oito vezes, tendo empatado uma partida e perdido as outras sete. A última vitória do Leão paulista foi no dia 2 de fevereiro, quando bateu o Velo Clube-SP fora de casa, pela sexta rodada do Paulistão.

O Mirassol-SP, rival do Fortaleza no próximo domingo, 6, pela 2ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, está vivendo sua pior sequência de resultados dos últimos sete anos.

Na ocasião, a equipe comandada por Eduardo Barroca — que foi desligado do clube com dois meses de trabalho, em meio à série negativa de resultados — venceu por 1 a 0, com gol de Matheus Davó.

Está já é a maior sequência sem vitórias do clube paulista desde 2018. Naquela ocasião, o Mirassol-SP acumulou 13 partidas sem triunfos, sendo nove jogos pela Copa Paulista de 2017 e os primeiros quatro jogos do Paulistão do ano seguinte — com 8 derrotas e 5 empates no período.

Na estreia do Brasileirão deste ano, o Mirassol enfrentou o Cruzeiro-MG no Mineirão. Os paulistas até tiveram um bom desempenho no Gigante da Pampulha, mas saíram derrotados por 2 a 1.