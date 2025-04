Paz promete mais presença no futebol do Fortaleza e avalia reforço na diretoria

O CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, divulgou, na manhã desta sexta-feira, 4, um pronunciamento sobre como será o funcionamento no Departamento de Futebol do clube após o desligamento do ex-diretor do setor, Alex Santiago, e do ex-executivo de futebol, Bruno Costa.

No vídeo, Paz afirma que terá uma participação “ainda mais presente” no futebol do clube após a saída dos dirigentes e tanto Vojvoda como os atletas já estariam cientes desta mudança.