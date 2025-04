Membros do Conselho da SAF do Fortaleza admitem déficit nas contas de 2024

Membros do Conselho de administração da SAF, Bruno Cals e Bruno Acioli, em coletiva no CT Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Conselho de Administração da SAF do Fortaleza concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 4, na sede do clube. O encontro faz parte do alinhamento estratégico do clube após as demissões de Alex Santiago e Bruno Costa. Os conselheiros Bruno Acioli e Bruno Cals falaram sobre o momento financeiro do clube e sobre atrasos na divulgação de demonstrações fiscais.

Sobre o atraso na divulgação do balanço financeiro de 2024, Acioli afirma que um dos motivos do atraso é a dificuldade de separar o que pertence a SAF e o que pertence à associação, além de admitir a contratação de uma auditória externa, com intuito de dar mais velocidade ao processo. "Não é uma vontade nossa que isso atrase (divulgação do balanço orçamentário). Mas no ano de 2024 nós tivemos uma grande dificuldade de dividir o que era do clube (entre Fortaleza Associação e Fortaleza SAF). Existe uma série de fatores que contribuem para essa demora, mas buscamos sempre encurtar esse prazo", afirmou Bruno Acioli. "Tem uma equipe de auditoria externa aqui trabalhando dentro do clube, fazendo análise das contas e o fechamento dos balanços. A gente até conversou rapidamente antes de entrar aqui na sala, que a gente precisa também dar uma celeridade nesse processo. Para divulgar com maior clareza esse orçamento".

"Nós vamos fazer uma divulgação de um novo documento e vamos adotar esse tipo de transparência maior para o Fortaleza Esporte Clube. O ponto importante também é que esse documento separará exatamente o que é associação, o que é SAF, para deixar muito claro lá as diferenças, os números de uma entidade e da outra. Porque como a SAF ainda é uma coisa muito nova aqui, as pessoas de alguma forma ainda misturam muito uma entidade legal com a outra". Bruno Cals, também conselheiro presente na coletiva, explicou como o processo citado por Acioli e afirmou que o time tem "pouca dívida". "O Fortaleza tem pouca dívida, mas ele tem dívida. Então se você disser: 'Ele vai ser deficitário X'. Ali ele ta assumindo que nós vamos pagar todas as dívidas e vamos ficar com zero dívidas".