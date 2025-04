Membros da SAF do Fortaleza comentam saída de Alex Santiago: "Ninguém fica acima da instituição"

A coletiva dos membros do Conselho Administrativo da SAF teve duração de 1h27min, debatendo as saídas do clube e as funcões da SAF, que ainda busca investidor / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O desligamento de Alex Santiago, agora ex-diretor de futebol da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Fortaleza, foi um dos principais temas abordados na coletiva de Bruno Acioli e Bruno Cals, membros do Conselho de Administração da SAF. No momento, que ocorreu nesta sexta-feira, 4, na sede do Leão do Pici, a dupla representou a cúpula administrativa e revelou detalhes da investigação que indicou, segundo o vídeo divulgado pelo presidente da associação, Rolim Machado, que o orçamento excedeu pelo menos seis vezes o previsto para a modalidade.

Além disso, explicaram o impacto dos profissionais da SAF na decisão, ainda que o ex-dirigente ainda fosse presidente da associação quando houve o ocorrido que gerou polêmica. Ambos ainda discorreram acerca da divergência das versões entre o clube e o ex-dirigente, além do momento em que o caso passou a ser observado como um problema. Em suas falas, Bruno Cals chegou a afirmar que "ninguém fica acima da instituição Fortaleza", enquanto Bruno Acioli destacou que a situação é completamente inaceitável, independente de dolo financeiro ou não. A dupla relatou ainda como o processo de pagamento de premiações costuma acontecer. Em entrevista ao Esportes O POVO, Alex Santiago disse estar sendo tratado injustamente como desonesto. "Não vou nem julgar o vídeo dele, mas vou falar o que a gente fez aqui. Só veio a tona agora porque a gente teve a responsabilidade de investigar tudo. Tivemos comunicação com a Confederação Brasileira de Futsal e pedimos documentação. Conversamos com o Alex a respeito disso, para que ele pudesse explicar o que tinha acontecido. Leva tempo, no meio disso tudo tem carnaval, tem feriados. Quando a gente soube, trouxemos o assunto para o conselho de administração, uma vez que o Alex era profissional da SAF, ou seja, é competência nossa efetivamente", inicia Cals, dizendo ainda que "ninguém está imune a nada. Nem Marcelo Paz, nem Bruno Cals, nem Bruno Acioli, nem Fabiano Barreira, nem ninguém".