Geraldo Luciano discute retorno ao Fortaleza e terá conversa com Paz na próxima semana

Um velho conhecido do Fortaleza pode estar de volta ao clube: Geraldo Luciano. Ex-vice-presidente da equipe entre 2021 e 2023, o dirigente renunciou à presidência do Conselho de Administração da SAF do Tricolor em dezembro 2023, mas há a possibilidade de seu retorno ao Leão, ainda sem cargo definido. O Esportes O POVO entrou em contato com Geraldo, que afirmou ver com bons olhos a chance de regressar ao clube. Além disso, confidenciou que mantém contato com o CEO da SAF, Marcelo Paz, com quem teve uma conversa nesta sexta-feira, 4, para, segundo ele, entender os atuais movimentos diretivos do Leão do Pici.

O último não teve um motivo exposto pelo clube — apesar de possuir a insatisfação dos torcedores desde sua chegada, em dezembro de 2023. Alex, por outro lado, teve uma saída conturbada. Em nota oficial à imprensa, o Fortaleza justificou a demissão de Alex Santiago alegando uma conduta considerada incompatível com os princípios de governança e integridade que norteiam a administração da SAF do clube. A situação está relacionada à premiação pelo título do Campeonato Brasileiro de Futsal, conquistado pelo Tricolor em 2024. Segundo o clube, a decisão foi motivada pelo fato de a Confederação Brasileira de Futsal ter repassado o valor da premiação diretamente aos atletas, sem que os recursos transmitissem pelos cofres do Fortaleza — algo que, na visão da diretoria, feriu os protocolos internos de gestão financeira.