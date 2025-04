Dirigentes do Fortaleza fazem reunião após saídas de Alex Santiago e Bruno Costa

Marcelo Paz e Rolim Machado ao lado de membros dos departamentos internos do Fortaleza / Crédito: Renan Ferreira / Fortaleza EC

Membros da Diretoria Executiva e do Conselho Administrativo da SAF do Fortaleza realizaram, na noite dessa quinta-feira, 3, uma reunião na sede administrativa do Pici. O encontro faz parte do alinhamento estratégico do clube após as demissões de Alex Santiago e Bruno Costa. Com o objetivo de “sedimentar a união para o restante da temporada”, segundo informou o clube, os participantes conduziram o momento de debates sobre as atividades do Fortaleza em 2025, a partir das baixas nos cargos de diretor e executivo de futebol do clube.