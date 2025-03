Fortaleza possui quatro desfalques para duelo contra o Ferroviário pelo Cearense

O defensor argentino sofre com um edema na região anterior da coxa direita. Marinho, por sua vez, sentiu um desconforto na parte posterior da coxa esquerda. Já Kayzer, com entorse no joelho direito, também não estará à disposição.

Para o Clássico das Cores deste sábado, 1º, válido pela semifinal do Campeonato Cearense, no estádio Presidente Vargas (PV), o Fortaleza terá quatro desfalques: o zagueiro Brítez e os atacantes Marinho, Renato Kayzer e Yago Pikachu. Os três primeiros estão fora por lesão, enquanto o último foi preterido por opção técnica.

O treinador argentino, aliás, promoveu mudanças significativas no esquema tático e na equipe titular do Leão do Pici. O time entrará em campo no sistema 3-5-2, modelo amplamente utilizado por Vojvoda na temporada de 2021, ano de sua chegada ao clube.

Com isso, o Fortaleza vai a campo com: João Ricardo; Tinga, Titi e Kuscevic; Mancuso, Sasha, Pol Fernández, Calebe e Diogo Barbosa; Moisés e Lucero.