Lucero marca dois contra o Cariri e chega aos 50 gols pelo Fortaleza

Artilheiro do Fortaleza nas duas últimas temporadas, Lucero chegou a marca de 50 gols com a camisa tricolor. O número foi alcançado nesta segunda-feira, 27, após o centroavante argentino marcar dois tentos na goleada do Leão sobre o Cariri, pelo Campeonato Cearense, no Estádio Presidente Vargas.



Aos 30 minutos da partida, El Gato aproveitou cruzamento de Eros Mancuso, antecipou-se ao defensor do Cariri e desviou a bola para o fundo da baliza. Aos 45, ainda no primeiro tempo, marcou novamente após aproveitar rebote oriundo de cabeçada de Brítez, em cobrança de escanteio.