"Que passemos muitos momentos lindos", diz Pol Fernández, reforço do Fortaleza

Terceira contratação do Leão para 2025, meio-campista argentino manda recado para a torcida em vídeo nas redes sociais: "Estou muito animado"

Anunciado na madrugada desta quarta-feira, 1º, o volante argentino Pol Fernández falou pela primeira vez como jogador do Fortaleza. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o meio-campista falou sobre o acerto com o Tricolor e também da expectativa para a temporada 2025.

Ex-capitão do Boca Juniors, clube que defendeu nas últimas três temporadas, Pol Fernández assinou contrato com o Leão até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano e se tornou o terceiro reforço para esta temporada — o Fortaleza já tinha anunciado o goleiro Brenno e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa.