Fortaleza acerta venda do volante Hércules ao Fluminensse por R$ 29 milhões

Com o Leão, o camisa 35 conquistou quatro títulos e virou peça-chave do elenco de Vojvoda neste período

O volante Hércules, do Fortaleza, terá nova casa em 2025: Fluminense. O Leão do Pici acertou a venda do jogador ao Tricolor das Laranjeiras por R$ 29 milhões, por 70% dos direitos econômicos do jogador. Assim, o meia torna-se a maior venda da história do futebol cearense.

