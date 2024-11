Fortaleza recebe Vasco em "jogo do milhão" para garantir vaga na Libertadores

Vegetti e Matheus Rossetto disputam lance no jogo Fortaleza x Vasco, no Castelão, pela Copa do Brasil 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

Com clima de “vingança” e expectativa de casa cheia, o Fortaleza recebe o Vasco na Arena Castelão neste sábado, 9, às 19 horas, pela 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida, além da importância na briga pelo topo da tabela, representa elementos simbólicos para o Tricolor do Pici. O primeiro é a possibilidade de o Leão confirmar, de forma antecipada, a vaga na Copa Libertadores de 2025. Para isso, o escrete vermelho-azul-e-branco precisa de uma vitória simples sobre o Cruzmaltino. Caso a conquiste, o time cearense garantirá sua terceira participação no maior torneio do continente – as outras ocorreram em 2022 e 2023. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outro marco importante é a chance de o Fortaleza alcançar a marca de um milhão de pagantes em jogos do clube na temporada, assim como nos últimos dois anos. De acordo com a parcial divulgada pelo Leão, mais de 40 mil torcedores estão confirmados na arquibancada do Gigante da Boa Vista para acompanhar o duelo, número suficiente para alcançar o feito.

“Os três pontos contra o Flamengo são os mesmos contra o Vasco. Então, temos sempre que pensar no próximo jogo, dar a maior importância e fazer o máximo para conseguir os três pontos. Continuar invicto (como mandante) é muito importante. É difícil, mas agora temos mais três jogos em casa, e eu sei do apoio do nosso torcedor, que é fundamental. Com certeza vão ter 50 mil pessoas nos apoiando e incentivando”, destacou Tinga, do Fortaleza. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube O clima de “vingança” por parte do Fortaleza se deve aos encontros com o Vasco nesta temporada, três no total. Em nenhuma das ocasiões o Tricolor conseguiu a vitória: derrota no primeiro turno do Brasileirão e eliminação na terceira fase da Copa do Brasil nos pênaltis, após empates nos jogos de ida e volta.

Para a partida, o técnico do Vasco, Rafael Paiva, não contará com o francês Payet por questões físicas. O zagueiro João Victor, suspenso, e os atacantes David e Adson, lesionados, são outros desfalques. Em contrapartida, o meia-atacante Philippe Coutinho volta a ser opção e deve ter minutagem no jogo. Pelo lado do Fortaleza, Lucas Sasha iniciou transição, mas não deve ir para o jogo. Brítez é tratado como dúvida. Sem nenhum jogador suspenso, as ausências concretas são de atletas no departamento médico: o meia Pedro Augusto e o zagueiro Cardona. Fortaleza x Vasco: ficha técnica Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Mancuso (Pacheco); Hércules, Rossetto e Martínez; Moisés, Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda