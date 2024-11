Ex-Fortaleza, Luquinhas marca 2 e é destaque em goleada na Conference League

Meia está emprestado ao Legia Varsóvia, da Polônia, por uma temporada, com opção de compra fixada em R$ 8 milhões ao fim do contrato

Os tentos do jogador brasileiro foram marcados aos 10 e 55 minutos, respectivamente. O espanhol Marc Gual foi o responsável pelos outros dois gols do time.

O meio-campista Luquinhas, ex- Fortaleza , teve uma atuação de destaque nesta quinta-feira, 7, com a camisa do Legia Varsóvia, da Polônia. Em partida da 3ª rodada da UEFA Conference League, o camisa 82 anotou dois gols na goleada da equipe polonesa diante do Dinamo Minsk.

Sem sucesso no Fortaleza, o meia foi emprestado ao Légia Varsóvia, da Polônia, por uma temporada, com opção de compra fixada em R$ 8 milhões ao fim do contrato com o clube polonês. Luquinhas, adquirido por R$ 7,2 milhões no início deste ano, tem vínculo no Pici até 2027.

No Leão, foram apenas seis jogos disputados, seis na Copa do Nordeste e três no Campeonato Cearense.