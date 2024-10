Fortaleza realiza programação especial para o Dia das Crianças no Pici

Em homenagem ao Dia das Crianças, o Fortaleza realizará um evento destinado aos pequenos torcedores, neste sábado, 12, na Praça Ney Rebouças, em frente à sede do clube. Em parceria com o Bem Tricolor, organização social do clube, o Leão do Pici oferecerá uma programação gratuita para a criançada durante a manhã deste sábado.



O "Dia das Crianças do Laion" contará com atividades diversas como oficina de gesso, pinturas no rosto, jogos e recreação e orientação odontológica. O evento terá ainda programação musical com presença da banda Bravo e da cantora Jessica Amora. Além disso, as crianças e famílias presentes contarão com a presença de Juba e Stella, mascotes do Leão.