Diretor do Fortaleza revela ajuda de Galhardo com projeto social do clube: "Coração gigante"

Atacante Thiago Galhardo em treino do Fortaleza no CT do Deportivo Maldonado, no Uruguai Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

De acordo com Fujita, os projetos dentro do Bem Tricolor buscam atender diferentes necessidades presentes na sociedade. Semanalmente, por exemplo, o Tricolor doa 100 sopas, que são entregues em comunidades ou instituições carentes. “O clube, em todas as semanas, doa 100 sopas para que o Bem Tricolor entregue em comunidades ou instituições carentes. O Bem Tricolor, em todas semanas do ano, tem algum projeto. Levamos crianças carentes ao estádio e visitamos escolas”, disse. “Nós temos, também, o Abraço do Bem, que reforma instituições, com o Bem Tricolor pagando as reformas. Diante dos trabalhos no sopão, nós verificamos as instituições, conhecemos as realidades e fazemos as reformas com a própria arrecadação do Bem Tricolor. Outro projeto é o Calçando Vidas, que arrecada calçados. O objetivo é sempre trabalhar algum tipo de dor da nossa sociedade”, concluiu.