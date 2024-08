Fortaleza x Corinthians tem mais de 51 mil torcedores confirmados

Na busca pela liderança do Brasileirão, Tricolor do Pici recebe equipe paulista na Arena Castelão na tarde deste domingo, 25, às 16 horas, pela 24ª rodada

A Arena Castelão estará lotada para Fortaleza x Corinthians. O Tricolor do Pici divulgou na tarde deste sábado, 24, uma parcial com mais de 51 mil torcedores estão confirmados para o embate. Foram 29.346 sócios-torcedores com a presença garantida via check-in e 22.434 ingressos vendidos, conforme dados do clube.



O duelo irá ocorrer neste domingo, 25, às 16 horas, na Arena Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão.



Na competição, o Tricolor do Pici ocupa atualmente a vice-liderança, com 45 pontos somados em 22 jogos disputados. O atual líder, Botafogo, soma 46 pontos com 23 partidas jogadas. Deste modo, o Leão tem a possibilidade de disputar a liderança do torneio com o Glorioso na rodada, já que o terceiro colocado, Palmeiras, possui 41 pontos e não pode alcançar as duas equipes da ponta nessa rodada.