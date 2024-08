Veja cenários para o Fortaleza se tornar líder do Brasileirão ao fim da 24ª rodada

Segundo colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza segue vivo na briga pelo topo da tabela de classificação e pode se tornar líder do certame ao término da 24ª rodada.

Para alcançar o objetivo, o Leão do Pici precisa vencer o Corinthians e torcer para o Botafogo não bater o Bahia — ou seja, empate ou derrota dos cariocas. Ambos os duelos acontecem no próximo domingo, 25, às 16 horas. Atualmente, apenas um ponto separa o Tricolor do Fogão, que é líder com 46 pontos.