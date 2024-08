Público de Fortaleza x Criciúma fica abaixo dos 45 mil pedido por Marcelo Paz

Ao todo, 40.311 pessoas estiveram no Gigante da Boa Vista para assistir o triunfo do Leão do Pici por 1 a 0 sobre o time catarinense

Após a vitória sobre o Cruzeiro, partida anterior ao duelo contra o Criciúma, Marcelo Paz gravou um vídeo pedindo, no mínimo, 45 mil torcedores na Arena Castelão . O dirigente, na ocasião, ainda brincou que “iria embora” do estádio caso a meta não fosse atingida.

Mesmo com o apelo feito pelo CEO da SAF do Fortaleza , Marcelo Paz, a torcida tricolor não conseguiu atingir a meta de público pedida pelo dirigente para a partida contra o Criciúma neste sábado, 10, pela 22ª rodada da Série A.

Durante a semana, pelas parciais, criou-se a expectativa de que o apelo de Paz seria correspondido, mas não aconteceu. Ao todo, 40.311 pessoas estiveram no Gigante da Boa Vista para assistir o triunfo do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Criciúma. Deste número total, 38.954 são do público pagante.

Até o momento, o Tricolor tem protagonizado uma campanha histórica no Brasileirão. Como mandante, está invicto e com nove vitórias consecutivas. No geral, é o atual vice-líder da tabela de classificação – embora possa perder a posição para o Flamengo no término da rodada.

Ainda assim, de acordo com o portal Sr.Goool, o Fortaleza tem apenas a 10ª melhor média de público do Campeonato Brasileiro, com 24.801, número referente aos dados colhidos antes do início da 22ª rodada.

Até o momento, o maior público do Leão no Brasileirão foi contra o São Paulo, onde 41.322 tricolores se fizeram presentes no Gigante da Boa Vista. O time cearense levou a melhor com o placar de 1 a 0.