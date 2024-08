Por questões burocráticas, Fortaleza não deve ter Mancuso nas oitavas da Sula; entenda

O interesse do Fortaleza em contar com o lateral-direito Eros Mancuso nas oitavas de final da Copa Sul-Americana é real, mas a inscrição do atleta não deve acontecer, apurou o Esportes O POVO . Isso porque um trâmite burocrático que envolve Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Conmebol deve inviabilizar a liberação do jogador.

O trâmite, no caso, ocorre entre as entidades. Em resumo, para a regularização do jogador acontecer torna-se necessária a reunião de documentos por parte do clube - etapa essa já feita de forma provisória.

Após isso, ocorre o envio dos mesmos para a CBF, que faz a verificação e confirmação. Nesta etapa, é precisa a assinatura do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues. Em seguida, a CBF envia a documentação para a Conmebol para, enfim, inscrever o jogador.

Conforme apurou a reportagem, o Fortaleza enviou a documentação provisória na última segunda-feira, 5, para tentar agilizar o processo. Porém, com o tempo curto, o clube do Pici vê a situação como "complicada". Isso porque, além de todo o trâmite já citado, o jogador ainda precisa emitir visto de trabalho no Brasil e outras documentações.