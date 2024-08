Fortaleza recebe tripulação de fragata argentina ARA Libertad no Pici

Atracado no Porto do Mucuripe desde o início da semana, o navio-escola tem como um dos objetivos reforçar a amizade e a cooperação com os países visitados, promovendo integração

“Somos um time com muitos argentinos, são seis jogadores (Tomás Cardona, Machuca, Lucero, Pochettino, Britez e Martinez) e cinco da comissão técnica, incluindo nosso comandante Juan Pablo Vojvoda. Ficamos muito felizes com a presença de argentinos apaixonados por futebol, que se interessaram em conhecer o Fortaleza, e que reconhecem nosso time pelos seus feitos e jogos pela América do Sul” disse Marcelo Paz sobre a visita. Na ocasião, o CEO recebeu a insígnia marítima da Marinha Argentina.

O Fortaleza recebeu nessa quarta-feira, 7, a visita da tripulação da fragata navio-escola ARA Libertad, embarcação da Marinha Argentina. Recebidos pelo CEO da SAF, Marcelo Paz, os marinheiros e o alto comando do navio conheceram as instalações do Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, e acompanharam a reapresentação do elenco tricolor.



“Estamos em 300 argentinos no navio-escola e todos gostamos de futebol. Nós reconhecemos a boa campanha do time do Fortaleza, sabemos dos argentinos do time, do treinador e estamos muito felizes em estar aqui, em conhecê-los. Estamos em nossa primeira parada e em uma viagem que pode durar por até seis meses, ver um pouco do futebol brasileiro com um toque argentino nos anima” relatou o adido naval argentino no Brasil, Gonçalo Nieto, Capitão de Mar e Guerra da Marinha Argentina.



Atracado no Porto do Mucuripe desde o início da semana, o navio-escola tem como um dos objetivos reforçar a amizade e a cooperação com os países visitados, promovendo integração. A fragata está aberta ao público para receber visitações, as reservas das visitas deverão ser feitas pelo site da Companhia das Docas, com agendamento prévio no sistema.