Conmebol define arbitragem de Rosário Central x Fortaleza pela Sula; veja

Leão do Pici vai visitar o time argentino na próxima quarta-feira, 14, no Estádio Gigante de Arroyo, às 19 horas (horário de Brasília)

Crédito: ALEJANDRO PAGNI/AFP via Getty Images

Na ocasião, Herrera será auxiliado pelos compatriotas Jorge Urrego e Alberto Ponte. Já o VAR ficará sob a responsabilidade de Joel Alarcón, do Peru.

O Leão do Pici vai visitar o time argentino na próxima quarta-feira, 14, no Estádio Gigante de Arroyo, às 19 horas (horário de Brasília). Atual vice-campeão do certame, o time tricolor almeja conquistar a taça nesta temporada.