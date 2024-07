Adversário do Fortaleza, Atlético-GO poderá ter ídolo da Costa Rica em campo

Além da possível estreia de Joel Campbell, Atlético-GO poderá contar com retornos importantes para o jogo contra o Leão do Pici

Após ter vencido o Vitória, o Fortaleza se prepara para enfrentar o Atlético-GO pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão no próximo domingo, 21. As equipes se encontram na Arena Castelão, às 18h30min. Para o confronto, o Dragão poderá ter uma forte peça à disposição.

Na última quarta-feira, 17, o time do técnico Vagner Mancini, ex-Ceará, anunciou a contratação do atacante costarriquenho Joel Campbell. O avançado de 32 anos assinou contrato com o Dragão até julho de 2025 e já treina com o elenco rubro-negro. O jogador aguarda somente a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder entrar em campo pelo clube goiano.

Além de ter passagem por clubes como Real Betis, Arsenal, Sporting e Monterrey, Joel Campbell é um dos maiores nomes da seleção da Costa Rica, sendo o quinto maior artilheiro. Na disputa da última Copa América, o atacante esteve em campo contra o Brasil no jogo que finalizou em 0 a 0.