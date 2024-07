Fortaleza enfrenta Juventude em busca de inédita virada por acesso à A1 do Brasileirão Feminino

Para alcançar o feito inédito, o grupo comandado por Erandir terá de superar não somente as 11 adversárias em campo, mas algumas outras adversidades. A primeira delas é o histórico de sempre bater na trave pelo acesso à principal divisão do futebol feminino.

No jogo de ida, válido pelas quartas de final do certame nacional, o grupo tricolor foi superado em 1 a 0 no CT Ribamar Bezerra .

O momento decisivo chegou. Nesta segunda-feira, 8, o Fortaleza realiza o jogo mais importante de 2024 para a equipe feminina quando vai até o estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, enfrentar o Juventude às 19 horas em busca de uma virada pelo acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Nos quatro anos anteriores, de 2020 a 2023, as Leoas passaram da fase de grupos, mas caíram quatro vezes no mata-mata para Bahia, Cresspom-DF, Real Ariquemes-RO e América-MG, respectivamente. Nas quatro ocasiões, o time havia empatado ou perdido em casa, sem conseguir somatizar no embate de volta os três pontos para ir para os pênaltis fora dos próprios domínios.

Afora esses aspectos, as Leoas ainda terão que fazer um bom resultado diante de um clima oposto ao cearense. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é que no dia do jogo o clima em Caxias do Sul esteja entre 2° e 7° graus.

Para o embate, no entanto, a equipe terá boas novidades. A camisa 10 do time, Flávia Pissaia, volta a estar disponível para o jogo após cumprir suspensão por expulsão no jogo diante do Uda-AL, assim como a volante Vick Moura, ausente após tomar o terceiro cartão amarelo na mesma partida. As duas atletas fazem parte do time titular das Leoas.

Já em Caxias do Sul, antes da partida, Pissaia ressaltou a confiança do grupo após uma boa semana de treinamentos e frisou que o elenco deve correr por todo o jogo para fazer história com a camisa leonina.

“Fizemos uma ótima semana. Temos uma equipe bem técnica e esperamos colocar em jogo tudo que trabalhamos e sair com a vitória, ainda mais com um campo excelente. O grupo está bem confiante. Trabalhamos pensando nisso. Temos que correr os 90 minutos para fazer um gol e levar para os pênaltis ou fazer mais de um gol”, salientou a atleta.