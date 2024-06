Com seis gols marcados em oito jogos, Fortaleza tem o pior ataque da Série A

Tricolor do Pici possui baixo índice de efetividade ofensiva no atual Brasileirão e ocupa a 12ª colocação na tabela após duas derrotas consecutivas

O Fortaleza possui, por estatística, o pior ataque da Série A do Brasileirão 2024. Nos oito jogos disputados pelo Leão na competição, apenas seis gols foram marcados. A média é igual a de Internacional e Grêmio, com a observação que os dois times gaúchos tiveram partidas adiadas devido às enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul e, por este motivo, possuem um jogo a menos que o Tricolor do Pici.

O problema ofensivo do Leão passa principalmente pelo baixo índice de acerto da equipe no campo de ataque. De acordo com dados do Sofascore, o time não fez gol de falta no certame e possui um baixo número de acertos em finalizações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De 59 chutes dados dentro da área, apenas quatro ultrapassaram os goleiros e as tentativas de fora também foram ineficientes: apenas duas finalizações certas em 39 tentativas.