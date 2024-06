Paz rechaça chance de Fortaleza jogar pela vantagem e ressalta experiência do elenco

CEO da SAF do Leão do Pici falou sobre as expectativas para a final da Copa do Nordeste no desembarque da equipe em Maceió

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 9, pelo segundo jogo da final da Copa do Nordeste com uma vantagem construída no primeiro embate entre as equipes, quando o Tricolor do Pici triunfou por 2 a 0 na Arena Castelão.

Para o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, entretanto, no jogo deste domingo, 9, às 16h30min, a equipe não deverá jogar pela vantagem. Em entrevista após o desembarque do elenco, o gestor ressaltou ainda a experiência de cada atleta que deverá atuar.

"Se eu falar a estratégia aqui vou estar facilitando a vida do Daniel Paulista, do time do CRB. (risos) O que posso dizer é que o nosso time tá acostumado a jogar decisões, é um elenco experiente e que tá muito focado e sabe que amanhã precisa duelar muito, brigar muito e fazer um grande jogo. Não é colocar o resultado debaixo do braço e tentar levar o jogo os 90 minutos. Acredito que vamos duelar, nos defender bem, mas também vamos buscar um gol pois um gol pode nos dar uma vantagem muito boa dado o que conseguimos no Castelão", frisou.