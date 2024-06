Em busca do tri do Nordeste, Fortaleza enfrenta o CRB em Maceió com a vantagem no placar

No confronto de ida, vitória leonina por 2 a 0 na Arena Castelão, com mais de 47 mil presentes. Nesse cenário, até uma derrota por um gol de diferença garante a taça para o clube cearense

Chegou o grande dia para a torcida do Fortaleza. Neste domingo, 9, o Tricolor de Aço enfrenta o CRB, às 16h30min, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, no jogo de volta da final da Copa do Nordeste. A vitória conquistada na ida por 2 a 0, na última quarta-feira, 5, na Arena Castelão, garante ao Leão do Pici a vantagem no confronto. Até mesmo uma derrota por um gol de diferença assegura o tricampeonato regional da agremiação cearense.

O caminho até a decisão não foi fácil, especialmente, na primeira fase. O Leão encerrou em 2º lugar no grupo B, entretanto, com apenas oito pontos. Nos duelos iniciais, foram apenas duas vitórias. Saiu de campo derrotado por quatro vezes, além de dois empates.

A campanha no começo, porém, contrasta de forma positiva para os comandados de Juan Pablo Vojvoda nos momentos cruciais do campeonato. Nas quartas de final, diante do Altos-PI, goleada acachapante por 5 a 0, no Castelão. Na semifinal, um velho conhecido: Sport. O duelo frente ao pernambucanos marcava, à época, o retorno leonino ao Recife depois do atentado contra a delegação em fevereiro.