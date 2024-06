Com 47 mil torcedores, Fortaleza x CRB, pela final do Nordestão, tem renda de R$ 1,1 milhão

O Fortaleza venceu o CRB por 2 a 0 nesta quarta-feira, 5, pelo primeiro jogo da final da Copa do Nordeste 2024. Disputado na Arena Castelão, o duelo regional registrou um público total de 47.133 torcedores presentes.

Além disso, a renda do confronto foi de R$ 1.136.006,00, de acordo com a assessoria do clube tricolor. Essa é a terceira maior renda do Leão na temporada, atrás apenas dos jogos contra Boca Juniors (R$ 1,7 mi) e Ceará (R$ 1,2 mi).